جراد يترأس إجتماعا للحكومة

خصص إجتماع الحكومة المنعقد اليوم برئاسة الوزير الاولعبد العزيز جراد لدراسة ومناقشة مشاريع مراسيم وعروض.

الإجتماع الذي جرى عبر عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد سيناقش فيه ملفات تتعلق بقطاعات المالية، الطاقة والتجارة .

وينص هذا المشروع بتحديد الـمفاهيم الأساسية لهذا التأمين “البديل”، الـمتمثل تحديدًا في تأمين “تكافل”.

وهذا المشروع يخضع لـمبادئ الشريعة الإسلامية، وكذا بوضع كيفيات وشروط ممارسته.

إنشاء تأمين “تكافل”، الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، يأتي لتعزيز الـمسعى الذي اعتمدته الحكومة في مخطط عملها.

من خلال لتطوير التمويل البديل بـما يسمح بجلب الادخار الـمتوفر خارج الدائرة الـمصرفية.

كما قدم وزير الطاقة مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات.

وكذا إجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المسترجعة.

مشروع النص الأ ول ينص على تحديد سير مجلس الـمراقبة الـمؤسس لدى وكالة من وكالتي الـمحروقات.

والـمتمثلتين في سلطة ضبط الـمحروقات (ARH)، والوكالة الوطنية لتثمين موارد الـمحروقات (ALNAFT).

وبهذا يتكفل يتكفل كل مجلس الـمراقبة بمتابعة ومراقبة ممارسة مهام اللجان الإدارية للوكالتين الـمذكورتين أعلاه.

بينما مشروع المرسوم الثاني، فيهدف إلى ضمان تسيير أكثر فعالية للمجالات الـمنجمية لقطاع الـمحروقات والتمكين من تثمين أفضل لهذه الـمجالات.