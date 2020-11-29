جراد يترأس إجتماعا وزاريا لدراسة مسألة إقتناء لقاح كورونا

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة الوضعية الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذا الاجتماع درس الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد استلام اللقاح المضاد لكورونا .

هذا وجرى الاجتماع بحضور وزراء الداخلية، النقل، الصحة، الصناعة الصيدلانية ورئيس وكالة الأمن الصحي.

كما سمح الاجتماع بدراسة تطور الوضعية الوبائية لكوفيد-19، وكذا النظام الصحي الـمتكيف الذي وضع على مستوى الهياكل، وتسخير الوسائل والـموارد الإضافية من أجل مواجهة الإرتفاع الأخير لعدد الـمرضى.

كما تم من جهة أخرى دراسة مسألة اقتناء اللقاح الـمضاد لكوفيد -19، لاسيما في ضوء التقدم المحقق بعنوان مرحلة تطوير تجربة هذا الـمنتوج من طرف عدة مخابر صيدلانية.

وذكّر الوزير الأول خلال الإجتماع بإلتزام رئيس الجمهورية بإقتناء اللقاح المضاد لكوفيد-19 لفائدة المواطنين في أقرب الآجال.

كما طلب ذات المسؤول بوضع نظام لتحضير الجوانب اللوجيستية الخاصة بإستيراد اللقاح وتخزينه وتوزيعه.

وفي السياق ذاته، فإن هذا النظام يشمل إنشاء فريقي عمل:

– الفريق الأول ذو طابع صحي، يترأسه وزير الصحة، ويتولى مهمة اقتراح استراتيجية اقتناء اللقاح، ومخطط التلقيح الذي يتعين تنفيذه، وكذا تحضير المستخدمين الـمدعوين للتجند في حملة التلقيح.

– في حين يكلف الفريق الثاني الذي يترأسه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، بتحضير التنظيم اللوجيستي الضروري لنقل اللقاح وتخزينه وتوزيعه.