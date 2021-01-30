جراد يترأس اجتماعا لمتابعة تنفيذ الـمخطط الوطني للتلقيح ضد كورونا

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، اجتماعًا للجنة الوزارية الـمشتركة لمتابعة تنفيذ الـمخطط الوطني للتلقيح ضد كورونا.

وأفاد بيان الوزارة الأولى، أنه تم وضع هذه اللجنة، بناء على تعليمة رئيس الجمهورية، ويرأسها الوزير الأول.

وتكلّف اللجنة بمتابعة التسيير العملياتي لتنفيذ مخطط التلقيح ، الذي انطلق من البليدة اليوم السبت.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض كافة الترتيبات الرامية إلى ضمان تنفيذ عملية التلقيح في جميع ولايات البلاد في أفضل الظروف.

وكذا التقيد بالبروتوكول الصحي، على أن يستفيد منها، في مرحلة أولى، الأشخاص ذوي الأولوية، كمستخدمي الصحة، والمسنّين، وذوي الأمراض الـمزمنة.

كما تم خلال الاجتماع تحديد كيفيات متابعة الطلبات على اللقاح، مما يسمح بالتغطية الكاملة لاحتياجات السكان.

وأشار بيان الوزارة الأولى أن عملية التلقيح ستمتد طوال سنة 2021.