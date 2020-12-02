جراد يترأس اجتماعا لمجلس الحكومة

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الحكومة، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.

وتناول الاجتماع، عرض مشاريع مراسيم تتعلق بقطاعات المالية، الأشغال العمومية، المؤسسات المصغرة، البريد السلكية واللاسلكية.

وترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الأحد الماضي، مجلسا وزاريا مشتركا، خصص لتقييم الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كورونا فيروس.

وقد شارك في هذا الاجتماع الوزراء المكلفون بالداخلية، النقل، الصحة، الصناعة الصيدلانية، إصلاح الـمستشفيات وكذا رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي.

وسمح الاجتماع بدراسة تطور الوضعية الوبائية لكوفيد-19 وكذا النظام الصحي المتكيف الذي وضع على مستوى الهياكل.

بالإضافة لتسخير الوسائل والموارد الإضافية من أجل مواجهة الارتفاع الأخير لعدد المرضى.

كما تم من جهة أخرى دراسة مسألة اقتناء اللقاح الـمضاد لكوفيد-19، لاسيما في ضوء التقدم المحقق بعنوان مرحلة تطوير تجربة هذا المنتوج من طرف عدة مخابر صيدلانية.

وذكر الوزير الأول بالتزام رئيس الجمهورية باقتناء اللقاح المضاد لكوفيد-19 لفائدة مواطنينا في أقرب الآجال.