جراد : يتعين على الجمارك المشاركة في جهود الدولة لمكافحة الفساد

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد المديرية العامة للجمارك إلى المساهمة في جهود الدولة لمكافحة الفساد.

وقال جراد خلال كلمته التي خلال اليوم العالمي للجمارك الذي تم تنظيمه في مركز عبد اللطيف رحال اليوم أن الجمارك الجزائرية في طليعة الأجهزة التي تحمي الاقتصاد الوطني

كما طالب الوزير الأول من جهاز الجمارك لمواصلة الجهود لترسيخ اخلاقيات وادبيات مثالية، وكذا مواصلة الحرب ضد الاتجار غير الشرعي وهريب الاموال وجريمة العابرة للحدود والعمل على ترقية المنافسة النزيهة بين المتعاملين

وفي سياق ذي صلة قال رئيس الجهاز التنفيذي أن الدولة باشرت إصلاحات كبرى لحماية الاقتصاد لتعزيز حماية الانتاج وتحسين مناخ الأعمار بما يخدم مصالح بلادنا الاستراتيجية

كما شدد ذات المسؤول على ضرورة مواصلة جهود الرقمنة عصرنة أساليب التسيير

وأضاف الوزير الأول أنه ينبغي أن يصبح التكوين محور أساسية في مسار عصرنة مسار الجمارك الجزائرية للارتقاء بهذه المؤسسة للتميز بالشفافية