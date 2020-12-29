جراد يتفق مع نظيره الروسي على تنسيق الجهود بخصوص لقاح كورونا

تحادث الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، هاتفيا مع ميخائيل ميشوستي، الوزير الأول لروسيا الاتحادية.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، تطرق الوزيران الأولان إلى مكافحة وباء كوفيد- 19.

واتفق الطرفان، على تنسيق جهود البلدين في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالتلقيح.

وتركزت المحادثات بين الوزيرين الأولين على بحث السبل والوسائل الكفيلة بتمكين البلدين من مواصلة جهودهما المشتركة لتطوير التعاون الثنائي.

ويأتي ذلك، وفقا لإعلان الشراكة الإستراتيجية التي تربط الجزائر وروسيا.

هذا وأعرب الوزيران الأولان عن ارتياحهما للصداقة العميقة التي تجمع البلدين و لجودة العلاقات الثنائية.

ورحب الطرفان، بالآفاق الواعدة للتعاون الجزائري- الروسي في مختلف المجالات، لاسيما منها في ميادين الصناعة، والفضاء، والموارد المائية.

بالإضافة إلى مجالات البيئة، والفلاحة، والاتصالات، والتعليم العالي والتكنولوجيا.

وأشار البيان، إلى أنه ستتم دراسة هذه المجالات بإمعان، بمناسبة الاستحقاقات الثنائية المقبلة.