جراد يتلقى مكالمة هاتفية من رئيس الحكومة التونسي

تلقى، الوزير الأول،عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية من رئيس الحكومة التونسي، إلياس الفخفاخ.

حيث تبادل المسؤولان، خلال هذه المكالمة، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الـمبارك، ووجه كل منهما للآخر تمنياته بالتقدم والازدهار للبلدين.

كما حرصا على التنويه بعلاقات الأخوة الـممتازة وروح التضامن الصادقة التي تتجدد باستمرار، على مر الأحداث والظروف، كما هو الحال في الظرف العالمي الراهن الذي يجتاحه فيروس كورونا” كوفيد “19.

وتبادل الـمسؤولان ايضا خلال هذه الـمكالـمة، وجهات النظر حول سبل ووسائل تطوير العلاقات الثنائية أكثر فأكثر.

مؤكدين رغبتهما الـمشتركة في إعطائها ديناميكية جديدة.