جراد يثني على جهود الجيش ويؤكد.. سنقضي على الوباء مهما طال الزمن

أثنى الوزير الاول، عبد العزير جراد، اليوم الأحد، على جهود الجيش الوطني الشعبي، الذي أحضر المعدات الطبية من الصين خلال 48 ساعة.

وقد أشرف الوزير الأول، على استلام أول طلبية لوسائل الحماية من كورونا قادمة من الصين، بمطار هواري بومدين.

وأفاد جراد، أن الجزائر ستسلم خلال الشهر الجاري كميات اخرى، من بينها 100 مليون كمامة ومليون لباس كلي مخصص لسلك الاطباء، إضافة الى 200 ألف مجمع للكشف المبكر، و20 الف مجمع لنقلها.

وأكد الوزير الأول أن الجزائر ستتمكن من القضاء على هذا الوباء، طال الزمن او قصر.

واشاد الوزير الاول بجهود السلك الطبي وشبه الطبي وأعوان المستشفيات في التكفل بالمرضى المصابين بكورونا.

ونوه الوزير الاول بالمبادرات الخيرية والهبة التضامنية التي تقوم بها مختلف شرائح المجتمع.

وقد جاءت الطلبية على متن طائرتين عسكريتين، تحتوي على 8 ملايين و500 الف كمامة ذات 3 مطويات وأقنعة خاصة موجهىة للأطباء.

وأكد الوزير الاول ان الطلبية كلفت ميزانية الدولة اكثر من 4 ملايين دولار.