جراد: يجب توفير المناخ المناسب لحث المتعاملين الإقتصاديين لتبني ثقافة التصدير

دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، إلى ضرورة توفير مناخ مناسب لتحرير المبادرات وحث المتعاملين الإقتصاديين على تبني ثقافة التصدير.

وأكد الوزير الأول خلال كلمة، ألقاها الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي خلال إفتتاح الملتقى الوطني للتصدير في الأشغال العمومية، أن “المقربة الاقتصادية الجديدة لرئيس الجمهورية التي ترمي إلى تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية المحروقات”.

وأضاف الوزير الأول في كلمته ان تحقيق ذلك سيكون من “خلال تدابير الحكومة لمرافقة عناصر الإنتاج خارج الوطن، وتقديم التحفيزات الضريبية، والإدارية والبنكية لترقية الصادرات التي تعد خيارا استراتيجيا”

بالإضافة إلى “استقطاب الاستثمار الأجنبي”.

كما أكد الوزير الأول أن “تشجيع الاستثمار المحلي، وقطاع الأشغال العمومية يجب أن يساهم في التصدير وذلك لفرص النجاح التي تمتلكها مؤسساته الاقتصادية، والخبرة التي تتوفر عليها والموارد البشرية والمادية ووسائل الدراسات والمتابعة،في مختلف مجالات المشاريع”.