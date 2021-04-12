جراد: يجب خلق سوق منتجات جزائرية في بعض الدول الإفريقية

أشرف الوزير الأول، عبد العزير جراد، على الافتتاح الرسمي لمنتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية.

وخلال طوافه بالمعرض، دعا جراد إلى خلق سوق منتجات جزائرية في بعض الدول الإفريقية.

واستهل جراد، بالمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية.

وقدم له عرض حول استصلاح الأراضي ومرافقة حاملي المشاريع.

كما وقف عند مجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك.

وقدّم له عرض حول الفروع التابعة للمجمع ونشاطه الاقتصادي الخاص باللحوم من المنبع إلى المصب.

ويحضر المنتدى عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية، وكذا متعاملين اقتصاديين ومستثمرين، ومنظمات أرباب العمل وهيئات ومؤسسات عمومية وخاصة.