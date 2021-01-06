جراد يدعو إلى الإسراع في تحسين وضعية مناطق الظل

جدد الوزير الأول عبد العزيز جراد، التأكيد على أولويات الحكومة الـمتمثلة في العمل على تحقيق جملة من الأهداف.

وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي :

-محاربة البيروقراطية دون هوادة لاسيما في مجالي الاقتصاد والاستثمار.

-تحرير الـمبادرات وتطوير الـمقاولاتية.

-تحديد رزنامة زمنية للانتهاء من عملية تحيين وإثراء النصوص.

-مكافحة آفة التبذير بإعادة النظر في التنظيم المؤسساتي وترشيد المصاريف العمومية.

كما ذكّر الوزير الأول في ختام إجتماع الحكومة بالتوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية بمناسبة تقييمه للأداء الوزاري ملحا بشكل خاص على:

-الإسراع في تحسين وضعية مناطق الظل.

-إصلاح المنظومة المالية والبنكية.

-التعجيل في رقمنة قطاع الجمارك ومكافحة تضخيم الفواتير.

-إضفاء الشفافية على مختلف النشاطات والـمعاملات بفضل إرساء نظام وطني فعال للإحصائيات والرقمنة.