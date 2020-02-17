جراد يدعو إلى الإسراع في رفع الحواجز والعوائق المعرقلة للاستثمار

دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى الإسراع في رفع الحواجز والعوائق المعرقلة للاستثمار، لا سيما عن طريق تطهير وتوفير العقار الاقتصادي وتوجيهه لمستحقيه.

وخلال إشرافه على اليوم الثاني من لقاء الحكومة بالولاة، أكد جراد أنه بالنسبة للاستثمارات، يتعين العمل على إنجاز أو إنجاح الورشات الأساسية، من خلال تعميق اللامركزية الإدارية بما يتيح للمسؤولين المحليين من اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية في انسجام وتكامل مع البرامج القطاعية والمركزية.

كما شدد الوزير الأول على ضرورة مراجعة النصوص القانونية، من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار، على أن لا تطالب أي إدارة عمومية، من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى.

ودعا الإدارات إلى التنسيق فيما بينها، وتبادل المعلومات، باستعمال الرقمنة.

ويتعين العمل –يضيف جراد- على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا، فيما يخص مجال الاستثمار وتعميمه على كافة علاقات الإدارة مع المواطن.