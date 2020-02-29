جراد يستقبل السفير الصيني.. وهذه المشاريع على طاولة النقاش

إستقبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، السفير الصيني في الجزائر، لي ليانهي حسب بيان للوزارة الأولى.

وأتاحت المقابلة، التي تم التطرق خلالها إلى آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وإجراء تقييم للتقدم المحرز في المشاريع الجاري إنجازها من قِبل الشركات الصينية.

كما درس الطرفان مسألة التقدم المسجل في تجسيد مشاريع الهياكل القاعدية الرياضية التي يجب إنجازها في إطار إجراء ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران سنة 2021، وكذا بالشروط المرتبطة بتنفيذ المشروع الضخم المدمج لتحويل الفوسفات والغاز بتبسة.

حرص الجانب الصيني على التأكيد للوزير الأول على إرادته القوية لإتمام هذه المشاريع طبقا لمعايير الجودة المعترف بها والاحترام التام للآجال التي التزم بها.