جراد يستقبل السفير اللبناني في الجزائر

إستقبل الوزير الأول عبد العزيز جراد بقصر الحكومة اليوم سفير دولة لبنان في الجزائر محمد حسن.

ونشرت السفارة اللبنانية في الجزائر على صفحتها الرسمية في فايسبوك:تشرفت اليوم الخميس بلقاء دولة الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جرّاد بقصر الحكومة.

وقال بيان السفارة ان السفير نقل شُكـر وتقدير لبنــان العميق للحكومة الجزائرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد المجيد تبـون، وللشعب الجزائري كافة، على سلوكهم التضامني الطيب ومشاعرهم الأخـوية النبيلـة.

وأكّد السفير للوزير الاول أنّ لبنــانّ سيظـل حافظــاً لجميــل أشقائه الجزائريين ويفتخــر ويعتــز بما يجمعه بــهم من روابــط تاريخيــة متأصّلة ومصير مشتــرك.

ومن جانبــه أكـّــد الوزير الأوّل أنّ ما قامت به الجزائر واجب إتجــاه الأشقــاء في لبنــان، خصــوصاً في هذا الظرف العصيب، وهو نابــع من عمق العلاقات الأخويـــة التي تربط بلدينـــا وشعبينــا الشقيقيـــن، والجزائر لن تدّخــر جهــداً في سبيل مساعـدة لبنــان والوقوف معه في أوقــات الشــدّة.

كما تناول الطرفتن العديد من الأمور والقضايا ذات الإهتمام المشترك يختتم البيان.