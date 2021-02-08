جراد يستقبل رئيس الدائرة الإتحادية للشؤون الخارجية السويسرية

استقبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، نائب رئيس الكونفدرالية السويسرية، رئيس الدائرة الإتحادية للشؤون الخارجية.

وشكل اللقاء فرصة للتباحث بشأن العلاقات الجزائرية – السويسرية و آفاق تطويرها .

كما اتفق الطرفان على تعزيز التشاور وتكثيف الإتصالات من أجل إعادة بعث التعاون الإقتصادي .

وتحادث الطرفان حول إنشاء آليات تعاون خاصة بأرشيف حرب التحرير الوطنية المتواجدة بسويسرا.

وسمح اللقاء بإجراء مشاورات واسعة حول القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب.

وسمح بإجراء مشاورات حول الأوضاع في مالي ومنطقة الساحل والصحراء الغربية

وخلال اللقاء، تم التذكير بالحاجة الملحة لتعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية.