جراد يستقبل لورد ريشارد ريسبي المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني

استقبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم، لورد ريشارد ريسبي، المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني المكلف بالشراكة الاقتصادية مع الجزائر.

وسمح اللقاء الذي يندرج في إطار التقييم الدوري للعلاقات الثنائية، بالتطرق لعرض آفاق تطور التعاون بين البلدين في ضوء الإستراتيجية الجديدة لتطوير الشراكات الاقتصادية التي وضعتها بريطانيا العظمى.

ونوه الطرفان بمشاركة رجال أعمال جزائريين و بريطانيين في منتدى الأعمال الذي احتضنته الجزائر العاصمة.

اللقاء جرى بحضور وزير الصناعة والمناجم، فرحات أيت علي براهم وكذا وزير المؤسسات الصغيرة و الناشئة و اقتصاد المعرفة، ياسين جيريدان.