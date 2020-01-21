جراد يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

إستقبل اليوم الثلاثاء، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان.

ووصل، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى الجزائر.