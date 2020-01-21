جراد يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

ووصل، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى الجزائر.
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استقبل مستشفى الأم والطفل تيجاني هدام بتيبازة صبيحة اليوم فتاة تبلغ من العمر 14 سنة حاولت الانتحار بشرب حبوب خاصة بدواء السرطان حيث تناولت حسب…
لقي 35 شخصا حتفهم، وأصيب 1021 آخرين في 1027 حادث مرور، سجلت بمختلف مناطق الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 12 و18 جانفي الجاري.
وحسب بيان…
تمكن عناصر الدرك الوطني، ببني سليمان، في المدية، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في المتاجرة بقطع أثرية مختلفة لاسيما عبر الفضاء السيبراني.
وحسب بيان لوزارة الدفاع…
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