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جراد يستقبل وزير الخارجية الفرنسي

الوطني
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جراد يستقبل وزير الخارجية الفرنسي
بقلم نادية بن طاهر

إستقبل اليوم الثلاثاء، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان.

ووصل، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى الجزائر.


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