جراد يشرف على الإطلاق الرسمي لقناة الذاكرة التلفزيونية العمومية  

أشرف اليوم السبت الوزير الاول عبد العزيز جراد على الإطلاق الرسمي لقناة الذاكرة التلفزيونية العمومية تزامنا مع الذكرى 66 لإنذلاع التورة التحريرية المجيدة.

وجاء هذا الإفتتاح الرسمي للقناة بإسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة .

خلالإطلاقه الرسمي للقناة قال جراد “قإنه لشرف لنا جميعا ان نشهد إطلاق قناة الذاكرة التلفزيونية العمومية تزامنا مع تخليد ذكرى 66 لإنذلاع الثورة التحريرية المجيدة”

وأضاف جراد “لقد جعل رئيس الجمهورية موضوع الذاكرة أولوية وطنية وواجبا ومقدسا ولن نفرط فيه فيعلاقاتنا الخارجية ”

كما أكد الوزير الاول أن تجسيدا لهذا القناعة قرر الرئيس جعل الثامن ماي من كل ستة يوما وطنيا للذاكرة مع إطلاق برانمج الذاكرة الوطنية إلى جانب إنشاء قناة تعنى بالذاكرة الجماعية للشعب الجزائري وتاريخه.

مضيفا إن هذه القناة ستكون داعمة أساسية للدفاع عن الأمن الإعلامي للبلاد في بعده المتعلق بالذاكرة والتاريخ الوطني وستكون سد منيعا في وجه محاولات طمسه بل وتزويره وتشويه ثورتنا ومقاومتنا الشعبية والحركة اولطنية ورموزها

إن إطلاق هذا الصرح الإعلامي الاول من نوعه في بلادنا يندرج في سياق تكريس الحق في إعلام موضوعي ومتوازن وهادف وعصري يقدم خدمة ذات نوعية وإحترافية للمواطنين.

لهذه القناة دور بارز في صون الذاكرة الوطنية ونقلها إلأى الأجيال الحالية والقادمة لتحصين الشخصية الوطنية ةتماسك مجتمعنا والحفاظ على قيمنا

قناة الذاكرة مساحة للمؤرخين والباحثين والجامعيين والشهود على ألأاحداث لتقديم الحقائق التاريخية في أشكال ومضامين صحفية ذات نوعية وهي كذلك فضاء يخاطب أفراد المجتمع وكافة المواطنين منالتلاميذ والطلبة والمهتمين يشأن التاريخ