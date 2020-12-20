جراد يشرف على مشروع إنجاز بساتين الأشجار وتزويد 7 بلديات بالغاز في المدية

أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، على مشروع إنجاز بساتين الأشجار ببلدية أولاد ابراهيم في المدية.

وجاء ذلك، في إطار الشراكة بين المستثمرين الخواص والمستثمرة الفلاحية.

وحسب ما أورده التلفزيون العمومي، إلتقى الوزير الأول بهذه المناسبة، مع الفلاحين أثناء معاينة المشروع.

أين ثمن جهودهم ودعا إلى دعم الصناعات التحويلية لحماية المنتوج الفلاحي وتطويره، دعما للاقتصاد الوطني.

ومن جهة أخرى، أشرف جراد على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز شبكة النقل والتوزيع لتزويد 7 بلديات بالغاز الطبيعي من عين الدفلى إلى المدية.

ويأتي ذلك ، لربط أزيد من 47 ألف نسمة موزعين على حوالي 1200 مسكن.

ويكرس هذا المشروع، جهود الدولة الرامية لتوسيع شبكة الربط بمختلف الشبكات الحيوية على غرار الغاز.

هذا ويقوم الوزير الأول بزيارة عمل إلى المدية، حيث أعطى إشارة انطلاق دخول التعليم والتكوين المهنيين لسنة 2020/2021.

وقام جراد بتدشين مقطع الطريق السيار الرابط بين شفة والبرواقية على مسافة 53 كلم.