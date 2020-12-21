جراد يصدر تعليمات لضمان وفرة لقاح كورونا والإنطلاق في عملية التطعيم

أمر الوزير الأول عبد العزيز جراد ، اليوم، باتخاذ كل التدابير وتعبئة الموارد الضرورية لضمان وفرة اللقاح والانطلاق في عملية التطعيم.

ويأتي هذا خلال الإجتماع المخصص لاختيار لقاح لكورونا الذي ترأسه جراد بحضور وزراء الخارجية، الصحة، النقل، الصناعة الصيدلانية، إصلاح الـمستشفيات.

كما شارك في هذا الإجتماع أيضا ممثلون عن وزارة الدفاع الوطني، وكذا رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي.

وحسب بيان الوزارة الأولى، فإن اللجنة العلمية قد حدّدت قائمة للمخابر الـمطورة للقاحات، وأن العقود يجري استكمالها بالنسبة للتسليمات الأولى.

وأوضح البيان،أنه تقرر ضبط النظام الوطني للتلقيح مع نشره عبر الهياكل الصحية الجوارية التي يتعين أن تغطي كل التراب الوطني.