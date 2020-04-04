جراد يصدر تعليمة لرفع العراقيل في التموين وتلبية احتياجات الـمواطنين

أصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمة موجهة لرفع العراقيل التي لوحظت في التموين وتلبية احتياجات الـمواطنين بالنسبة لعدد من النشاطات التجارية للـمنتجات والخدمات.

وحسب بيان الوزارة الأولى، قرر جراد، في تعليمته إلى الدوائر الوزارية المعنية، تمديد الترخيص بالنشاط لفئات معينة من الأنشطة الضرورية للمواطنين، وذلك، مع الامتثال الصارم لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي التي تمليها السلطة الصحية.

كما تم التبليغ إلى ولاة الجمهورية الذين يضمنون الإشراف على التأطير خلال فترة الحجر التي فرضتها الأزمة الصحية.

ويتعلق الأمر بأنشطة صيانة السيارات والـمركبات والآلات والمعدات الفلاحية، وإصلاحها ومراقبتها التقنية، بما في ذلك نشاطات إصلاح العجلات، تجارة قطع غيار السيارات، اللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية، نشاطات بيع وتوزيع الـمدخلات الفلاحية.

بالإضافة الى نشاطات الصيد البحري وتربية الـمائيات وبيع الأسماك، تجارة أغذية وأدوية ولوازم الحيوانات، المكاتب البيطرية الخاصة، تجارة البيع بالتجزئة للحواسيب وتجهيزات الإعلام والاتصال، إصلاح أجهزة الحواسيب والأجهزة الكهرومنزلية، تجارة بيع الخردوات والعقاقير الـمنزلية بالتجزئة، بيع الأدوات الطبية ولوازم أمراض العظام في محلات متخصصة بالتجزئة، تجارة الأدوات البصرية بالتجزئة، الغسيل والصباغة والتنظيف الجاف للملابس.

ومع مراعاة الإجراء الذي يُمدد فترة الحجر الـمفروضة على الـمواطنين وتوسيعه إلى عدة ولايات، يُترك للولاة سلطة تقدير تمديد التراخيص لـممارسة نشاطات تجارية أخرى يرونها ضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، وبالتالي تجنب أي خطر قد يشّل النشاط الاقتصادي للبلاد.