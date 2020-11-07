جراد يصل إلى تيبازة عبر مروحية خاصة للوقوف على مخلفات الحرائق

وصل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، إلى ولاية تيبازة عبر مروحية خاصة بالأمن الوطني للوقوف على مخلفات الحرائق.

وحطت المروحية التي تقل الوزير الأول، بقوراية، حيث كانت في استقباله والي الولاية، ويناز لبيبة.

وقال الوزير الأول عقب وصوله الى المنطقة “قررت النزول شخصيا رفقة المدير العام للأمن الوطني الى الميدان للوقوف على مخلفات الحرائق”.

وأضاف “سنبحث عن أسباب هذه الحرائق، التي امتدت من الحدود الغربية للوطن الى وسط الجزائر”.

وتابع جراد “هذه الحرائق شبت في وقت واحد عبر عديد ولايات الوطن، وبالتالي سنقف على الأسباب وراء اندلاعها”.

وقد أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إن الغابات رأسمال اقتصادي وبيئي للجزائريين كافة، مُشددا على عدم التفريط فيها.

وكتب على فايسبوك: “سنواجه الحرائق الطبيعية بالتشجير، وكل شجرة ضاعت سنعوضها”.

وأضاف “أما ما أثبتت التحقيقات أنه مدبر ومقصود فلن نتسامح مع أعداء الحياة والمتربصين بالوطن”.