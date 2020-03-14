جراد يطالب الوزراء بالحد من تنقلاتهم إلى الخارج للحد من تفشي كورونا

طالب الوزير الأول عبد العزيز جراد من وزراء حكومته بالحد إلى أقصى درجة من تنقلاتهم إلى الخارج للحد من تفشي فيروس كورونا.

وطالب الوزير الاول في تعليمة الى أعضاء الحكومة والتقليل من الزيارات الميدانية الداخلية بإستثناء المهمات المطلوبة منهم.

وطالبت التعليمة من الوزراء بتوسيع الإجراء ليشمل جميع الإطارات والموظفين والعاملين التابعين لدوائرهم الوزارية، والمؤسسات العمومية والاقتصادية.

كما طالب الوزير بتأجيل كل الأنشطة المبرمج من قبل الوزراء، ومنها التجمعات التكوينة، ومن المستحسن استعمال تكنولوجيا الاتصال عن بعد في إطار التبادلات المهنية.