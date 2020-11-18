جراد يطلب من وزير الصحة العمل على اقتناء لقاح لكورونا فور عرضه في السوق

ذكّر الوزير الأول عبد العزيز جراد، خلال ترأسه إجتماعا للحكومة اليوم، بتعليمات الرئيس تبون المتعلقة بضرورة اقتناء لقاح كورونا بالنسبة للجزائر، في أقرب الآجال، بمجرد عرضه في السوق.

وحسب بيان الوزارة، فقد طلب الوزير الأول، من وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، بالعمل على اقتناء لقاح لكورونا في أقرب الآجال بمجرد عرضه في السوق.

كما أصدر جراد تعليماته إلى وزير التربية الوطنية ووزير الصحة للسهر على تكثيف عمليات مراقبة الامتثال للبروتوكول الصحي الـموضوع على مستوى الـمدارس العمومية والخاصة،

في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، وكذا على ضرورة تنظيم زيارات فرق الصحة الـمدرسية بشكل دائم للتحقق من صحة التلاميذ والـمعلمين ومستخدمي الـمدارس، والإكماليات والثانويات.

وفي نهاية اجتماع الحكومة، أعطى الوزير الأول تعليمات لضمان تعبئة قوية حول العملية التي شُرع فيها في إطار إعادة التشجير، وذلك نظرًا لأهميتها، مع إشراك الـمجتمع الـمدني بشكل خاص في هذا العمل الذي يندرج ضمن روح الـمواطنة.