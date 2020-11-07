جراد يعزي عائلات ضحايا الحرائق ويعد بتعويض المتضررين

قدم الوزير الأول، عبد العزير جراد، اليوم السبت، تعازيه لعائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم بالحرائق التي مست تيبازة.

ووقف الوزير الأول في الزيارة الميدانية التي قادته الى تيبازة على معاناة المتضررين من الحرائق المهولة التي شبت بمنطقة قوراية.

وقال أحد المتضررين للوزير الأول “المواشي التي احترقت كانت رأس مالي الوحيد ومدخل عائلتي”.

ورد الوزير الأول “سنقوم بتعويض الخسائر المادية لكل المتضررين وحتى الخسائر الحيوانية، ورحم الله الموتى”.

ودعا الوزير الأول الى الوقوف مع عائلات الضحايا والتكفل بهم.

وصل الوزير الاول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، الى ولاية تيبازة عبر مروحية خاصة بالأمن الوطني للوقوف على مخلفات الحرائق.

وحطت المروحية التي تقل الوزير الاول ، بقوراية، حيث كانت في استقباله والي الولاية، ويناز لبيبة.

وقال الوزير الاول عقب وصوله الى المنطقة “قررت النزول شخصيا رفقة المدير العام للأمن الوطني الى الميدان للوقوف على مخلفات الحرائق”.