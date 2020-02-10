جراد يعزي عائلة الجندي الشهيد بن عدة إبراهيم

قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعازيه إلى اللواء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة ولعائلة الجندي الذي استشهد بتيمياوين.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: “تلقى الوزير الأول، عبد العزيز جراد ببالغ الأسى والحسرة نبأ استشهاد البطل بن عدة ابراهيم الذي لقي حتفه على إثر العملية الانتحارية الدنيئة التي استهدفت مفرزة للجيش بمنطقة تيمياوين في الحدود الجزائرية المالية”.

مضيفا: “وأمام هذا الخطب الجلل يتقدم جراد باسمه الخاص وباسم الحكومة بخالص التعازي إلى عائلة الشهيد وإلى اللواء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، ومن خلاله إلى زملاء الشهيد رحمة الله”.

وكانت وزارة الدفاع الوطني قد كشفت عن استهداف مفرزة للجيش، أمس الأحد ، بمنطقة تيمياوين الحدودية ببرج باجي مختار، من طرف انتحاري كان على متن مركبة رباعية الدفع مفخخة.

وتمكن العسكري المكلف بمراقبة المدخل، فور كشفها، من إحباط محاولة دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة، غير أن الانتحاري قام بتفجير مركبته متسببا في استشهاد الجندي الحارس.