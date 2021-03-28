جراد يعزي عائلة الفقيد المجاهد محمد الهادي رزايمية

تقدم الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، بتعازيه الخالصة إلى أسرة المجاهد محمد الهادي رزايمية.

وتوفي الفقيد المجاهد محمد الهادي رزايمية، أمس السبت، عن عمر ناهز 93 سنة إثر مرض عضال.

وقال جراد “تلقيت ببالغ التأثر نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، المجاهد النقيب ضابط جيش التحرير الوطني محمد الهادي رزايمية”.

تابعا “الذي انتقل إلى الرفيق الأعلى، بعد محطات نضالية أخلص فيها في خدمة الوطن مناضلا ومجاهدا”.

وأضاف قائلا: “إننا نفقد في هذه الأيام المباركة مجاهدا من الرعيل الأول بالمنطقة السادسة من الولاية التاريخية الأولى”.

وأشار الوزير إلى أن الفقيد رجل تشبع بالروح الوطنية وقيم الدين الإسلامي السمحة، فبقي ذكرا طيبا على ألسنة الناس.

وخلص إلى القول “وإذ أشاطركم الآلام بهذا المصاب الجلل، فإنني أتقدم لكل ذوي الفقيد ورفقائه بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة”.

“سائلا المولى عز جلاله، أن يتغمد روحه بواسع رحمته وأن يلحقه بالشهداء في الفردوس الأعلى ويلهمكم جميل الصبر وعظيم السلوان”.