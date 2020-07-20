جراد يعزي عائلة المجاهد برزوق عبد القادر المدعو “مصطفى”

بعث الوزير الاول عبد العزيز جراد ببرقية تعزية لعائلة المجاهد برزوق عبد القادر المدعو “مصطفى” الذي توفي عن عمر ناهز 94 سنة.

وكتب الوزير الاول عبر صفحته على التويتر مايلي:

“تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له المجاهد برزوق عبد القادر المدعو “مصطفى” احد اعيان ناحية لبيض سيدي الشيخ و البيض بصفة عامة.”

وأضاف جراد “وبهذا المصاب الجلل أعزي أسرة المجاهد داعيا المولى عز و جل ان يتغمد روحه الطاهرة و يسكن روحه فسيح جنانه و يلهم ذويه الصبر و السلوان.”

وتوفي المجاهد برزوق عبد القادر المدعو “مصطفى” امس الأحد عن عمرناهز 94 سنة

ويعتبر الفقيد من مواليد 1926 إلتحق بالثورة التحريرية، سنة 1955 رفقة عدد من رفاق دربه بصفوف جيش التحرير الوطني.

وفي سنة 1956، عين مسؤولا على عرش “الجرامنة”، كما كلف بجمع السلاح والمال وتجنيد الشباب لصالح الثورة.

عين الفقيد سنة 1960 رئيس القسم الخامس بالناحية الثالثة بتيميمون وهذا إلى غاية 1962.