جراد يعزي عائلة المرحوم الدكتور عيسى ميقاري

الوطني
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جراد يعزي عائلة المرحوم الدكتور عيسى ميقاري
بقلم خالد زوبيري

قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الجمعة، تعازيه الخالصة إلى عائلة المرحوم الدكتور عيسى ميقاري، عضو اللجنة الوزارية للافتاء.

وقال جراد في حسابه الرسمي على فايسبوك:”بقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، نفقد الدكتور عيسى ميقاري، عضو اللجنة الوزارية للافتاء، وأحد الوجوه البارزة في الإعلام الديني، الذي يشهد له بالعلم والتواضع والإخلاص في خدمة الوطن.”

قبل أن يضيف الوزير الأول:”تعازي الخالصة لعائلة الفقيد، ونسأل الله له الرحمةوالمغفرة، و يلهم أهله جميل الصبر وعظيم السلوان.”
“إنا لله وإنا إليه الله راجعون”.”


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