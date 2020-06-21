جراد يعزي في إستشهاد العريف بالجيش مصطفى زناندة

بعث مساء اليوم الأحد الوزير الاول عبد العزيز جراد ببرقية تعزية لعائلة شهيد الواجب الوطني العريف زناند مصطفى.

ووفق بيان للوزارة الاولى بعث الوزير الاول ببرقية تعزية لعائلة شهيد الواجب هذا نصها:

“لقد تلقيت ببالغ التأثر والحسرة نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابتكمباستشهاد الـمغفور له بإذن الله، العريف زناندة مصطفى، رحمه وطيب ثراه، الذي كان يؤدي واجبه الوطني قبل أن تختطفه يد الغدر والإرهاب الهمجي، وهو في ريعان شبابه.

وبهذه الـمناسبة الأليمة التي تفقد فيها الجزائر أحد أبنائها البررة، فإنه لا يسعني إلا أن أشاطركم آلامكم وأحزانكم في هذا المصابالجلل، وأن أتقدم إليكم، ولذوي الفقيد جميعا ومن خلالكم إلى كل زملائهالأشاوس في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بأخلص عبارات العزاءوأصدق الـمواساة والتعاطف، داعيا الـمولى سبحانه وتعالى، أن يتغمدروحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه معالصديقين والأبرار، ويلهمكم وذويه جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان إنه ولي ذلك وعليه قدير.

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الـمهتدون.”