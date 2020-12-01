جراد يعزي في وفاة الشيخ الطيب التيجاني

قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد مساء اليوم الثلاثاء، تعازيه الخالصة في وفاة الشيخ الطيب التيجاني.

وقال الوزير في منشور عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك:”بنفس صابرة ومحتسبة، بلغني نبأ وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ الطيب التيجاني، رحمه الله .”

قبل أن يضيف ذات المسؤول:”بهذا المصاب الجلل، أتقدم إلى شقيقه الشيخ الشريف أحمد التيجاني عبدالمطلب، وإلى الأسرة التيجانية ومريديها في العالم بأحر التعازي والمواساة،

سائلاً الله تعالى أن يسكنه الفردوس الأعلى، ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنه سميع قريب مجيب الدعاء.”

“إنا لله وإنا وإليه راجعون””