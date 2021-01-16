جراد يعزي في وفاة المجاهد موسى شرشالي

عزّى الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم السبت، في برقية له، عائلة المجاهد موسى شرشالي المدعو سي مصطفى.

وأكد الوزير الأول بأن الجزائر فقدت برحيل المجاهد موسى شرشالي رجلا أخر من أبطال المجاهدين.

وجاء في نص برقية التعزية:

” لقد تلقيت بمزيد التأثر والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، المجاهد وعضو مجلس الأمة، السيد مصطفى شرشالي

رحمه الله بواسع رحمته وطيب ثراه وأفاض على روحه مغفرة وثوابا“.

ليضيف : ”بهذه المناسبة الأليمة التي تفقد فيها الجزائر رجلا آخر من أبطالها المجاهدين، أتقدم إليكم وإلى ذوي الراحل جميعا

ومن خلالكم الى كل الأسرة الثورية بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة.

داعيا المولى جل وعلا ان يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار”.

كما أسأله سبحانه وتعالى أن يلهمكم جميل الصبر وعظيم السلوان ويجازيكم عنه خير الجزاء.

إنه ولي ذلك وعليه قدير.

(وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الـمهتدون)”.