جراد يعزي في وفاة الممثلة نورية قزدرلي والممثل بشير بن محمد

قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، تعازيه في وفاة المغفور له الممثل بشير بن محمد والمغورة لها الممثلة نورية قزدرلي.

وكتب الوزير الأول، في تغريدة له، “تلقيت ببالغ الحزن و الأسى نبأ وفاة احد اعمدة الفن الجزائري، المغفور له الممثل بشير بن محمد. وبهذا المصاب الجلل أعزي أسرة الفقيد راجيا من الله عز وجل أن يسكن روحه فسيح جنانه و يلهمهم الصبر و السلوان. “انا لله و انا اليه راجعون”.

مضيفا “تلقيت ببالغ الحزن و الأسى نبأ وفاة احد اعمدة الفن الجزائري، المغفور لها الممثلة نورية قزدرلي. وبهذا المصاب الجلل أعزي أسرة الفقيدة راجيا من الله عز و جل أن يسكن روحها فسيح جنانه و يلهمهم الصبر و السلوان. “انا لله و انا اليه راجعون”