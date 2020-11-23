جراد يعزي في وفاة وزير الإتصال الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة

قدم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الاثنين، تعازيه في وفاة وزير الاتصال الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة.

وغرد جراد على تويتر “مُؤمناً قضاء الله وقدره، بلغني وفاة الراحل الدكتور، عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال سابقاً”.

وأضاف الوزير الأول “عرفناه ناشطاً في الجمعيات الشبابية ومناضلاً وأستاذاً جامعياً”.

وتابع جراد “تعازيَ الخالصة لأسرة الفقيد ورفقائه، وأدعو الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله الصبر والسلوان”.

وقد انتقل إلى رحمة الله، اليوم الاثنين، وزير الاتصال الأسبق عبد الرشيد بوكرزازة، عن عمر يناهز 65 عاما.

للإشارة فإن الراحل عبد الرشيد بوكرزازة من مواليد 19 أفريل 1955 بجيجل تربى وترعرع في مدينة قسنطينة.

وشغل عبد الرشيد بوكرزارة، منصب وزير الاتصال الجزائري والناطق باسم الحكومة في حكومة عبد العزيز بلخادم.