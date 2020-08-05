جراد يعزي نظيره اللبناني في ضحايا إنفجار بيروت

عزى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب.

وقال جراد في رسالة تعزية :”لقد تلقيت ببالغ التأثر والحسرة نبأ الكارثة التي أصابت لبنان الشقيق الذي شهد مرفأ عاصمته بيروت انفجارا عنيفا أودى بحياة الكثير من الضحايا وتسبب في جرح الآلاف من الـمواطنين وخلف خسائر مادية كبيرة.

وبهذه الـمناسبة الأليمة، لا يسعني إلا أن أشاطركم الآلام في هذا الـمصاب الجلل، وأن أتقدم إليكم، باسمي الخاص وباسم الحكومة الجزائرية، ومن خلالكم إلى الأسر الـمصابة، بأخلص عبارات العزاء وأصدق الـمواساة والتعاطف، داعيا الـمولى العلي القدير أن يتغمد أرواح الضحايا الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما أسأله سبحانه وتعالى، أن يعجل بشفاء الجرحي، ويحفظ الشعب اللبناني الشقيق من كل مكروه.

وتفضلوا، رئيس مجلس الوزراء، بقبول فائق اعتباري وتقديري.”