جراد يعلن رفع الأجر القاعدي للمواطن

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، أنه سيتم تحسين القدرة الشرائية للمواطن.

وقال جراد خلال عرض عمل مخطط عمل الحكومة أمام النواب،أن رفع الأجر الوطني الأدنى سيكون بعد التشاور مع الشركاء الإجتماعيين.

أوضاف جراد أن الحكومة عازمة على الحفاظ على الضمان الاجتماعي والإقتصادي وتعزيزه.

كمال الوزير الأول أنه وجه تعليمة على القطاعات الوزارية لمحاربة البيروقراطية.

كما أكد جراد على دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات وادماجهم في الحياة العملية،وعلى السلطات العمومية ترقية الطفولة،والمراهقين وكذا حماية الأشخاص المسنين.