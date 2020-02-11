جراد يقترح على رئيس الجمهورية التحضير لقانون مالية تكميلي

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أنه إقترح على رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التحضير لقانون مالية تكميلي.

وأكد جراد، اليوم الثلاثاء خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان، “إقترحت على رئيس المجهورية تحضير قانون مالية تكميلي، لاسيما ما تعلق بإلغاء الجباية المجحفة في حق العاملين بالجنوب وأصحاب المشاريع التي كان الغرض منها خلق البلبلة”.

وأشار جراد أن “الوضع الإقتصادي يبقى هشا في ظل تراجع أسعار المحروقات، مما أدى إلى تفاقم عجز الميزانية والميزان التجاري وكذا إحتياطات الصرف”.

وأشار جراد أن “عجز الميزان التجاري تفاقم بـ 10 ملايير دولار، فيما تراجعت إحتياطات الصرف بأكثر من 17 مليار دولار”.