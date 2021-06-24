جراد يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية

وقال جراد “أقدم لكم اليوم سيدي رئيس الجمهورية استقالتي من منصبي كوزير أول، واستقالة أعضاء الحكومة. وأود أن أغتنم هذه المناسبة، لأتقدم إليكم أصالة عن نفسي وباسم أعضاء الحكومة عن بالغ الامتنان. وجزيل الشكر عن الثقة التي وضعتموها في كل واحد منا. كما لا يفوتني أن أؤكد لكم تمام مساعدتي ودعمي للمسعى الذي تقومون به من أجل تجسيد برنامجكم الطموح. الواعد لبناء الجزائر الجديدة”.

ويأتي تقديم الوزير الأول، جراد، استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور حسب بيان رئاسة الجمهورية. كما جاء بعد الإعلان الرسمي للنتائج النهائية للانتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني “التشريعيات”، من طرف المجلس الدستوري.