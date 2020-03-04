جراد يقرر عقد مجالس وزارية مشتركة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحكومة استمعت الحكومة خلاله إلى العروض المقدمة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصيد البحري.

وعند تطرقه بعدها إلى الـمواضيع التي أثيرت خلال المناقشة حول إستراتيجية تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قرّر الوزير الأول عقد سلسلة من المجالس الوزارية المشتركة تخصّص لدراسة أهم الإشكاليات المطروحة والتي تشكل معالجتها شرطًا مسبقًا للتنفيذ الفعال للإصلاحات المقررة.

وبهذا الصدّد، فقد كلّف جميع الأطراف المعنية، بتحضير الملفات ذات الصلة في أقرب الآجال، تحسباً للجلسات التي سيتم تخصيصها للمواضيع وضعية الجامعة الجزائرية؛ المدارس الكبرى؛ الكفاءات الجامعية الوطنية في الخارج؛ الـخدمات الجامعية والنقل والإيواء والإطعام.