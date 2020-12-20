جراد يقف دقيقة صمت على أرواح ضحايا كورونا بكل القطاعات التربوية

وقف الوزير الأول، دقيقة صمت على كل من وافته المنية من إطارات وعمال وأساتذة في كل القطاعات التربوية بسبب كورونا.

وقد أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، على انطلاق السنة التكوينية 2020/2021.

وجاء في كلمة الوزير الأول “على غرار الدخول المدرسي والجامعي، يكتسي هذا الدخول أهمية بالغة في هذا الوضع الاستثنائي”.

وقال “إن هذا الدخول التكويني يأتي بعد انقطاع دام عدة أشهر، ففرضت علينا الوضعية الصحية بسبب كورونا”.

وأضاف “واجهنا الوضعية الاستثنائية بكل مسؤولية من خلال الالتزام بالتدابير الوقائية التي أقرتها اللجنة العلمية والسلطات العليا”.

ودعا الوزير الاول الى مضاعفة اليقظة والسهر على الالتزام بالتدابير الصحية.