جراد يقف دقيقة صمت على أرواح  ضحايا كورونا ويؤكد: “جيش الجزائر الصحي سيتغلب على الوباء”

وقف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، دقيقة صمت، على ضحايا وباء كورونا، من بينهم الوزير الأسبق سيد احمد مهدي الذي توفي هذا الصباح، وسائق سيارة الإسعاف بمستشفى البليدة الذي وافته المنية بسبب هذا الوباء.

وفي الكلمة التي ألقاها عقب دقيقة الصمت، أكد جراد أن كل الطاقم الطبي العمومي مجند من أجل محاربة وباء كورونا.

وأضاف جراد لعمال قطاع الصحة “بلدكم بحاجة لعزيمتكم وتفانيكم في التصدي للوباء، الدولة ستوفر جميع الوسائل، وستزود للممارسين الخواص بكل الوسائل، لضمان سلامة وصحة مستخدمي الصحة، وأنا على يقين من أن جيش الجزائر الصحي سيتغلب على الوباء”.

وأبدى الوزير الأول عرفانه التام لمصالح الأمن الواقف ليلا ونهارا، لإنجاح تدابير الحجر المنزلي.