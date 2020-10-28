جراد يكرم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بجامع الجزائر

قام الوزير الأول عبد العزيز جراد مساء اليوم الأربعاء، بتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القران الكريم في اطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بجامع الجزائر.

وحسب ما نقله موقع التلفزون الجزائري، فقد جرى التكريم بحضور كل من رئيس مجلس الأمة بالنيابة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، مسؤولون سامون بالدولة، أعضاء الحكومة وكذا السلك الدبلوماسي الإسلامي في الجزائر.

وعقب تكريم الفائزين بالمسابقة، تم اقامة صلاة العشاء .

وتجدر الإشارة، إلى أن مسابقة حفظ القران الكريم المنظمة في اطار الطبعة 22 لأسبوع القرآن الكريم جرت فعالياتها بولاية مستغانم يومي 19 و 20 أكتوبر تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.