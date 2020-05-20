جراد يكلف الوزارء بالعمل على تكثيف قدرات إنتاج صناعة الأقنعة الوقائية

كلف، اليوم الأربعاء، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أعضاء الحكومة بالعمل على الاستمرار في تكثيف وتعبئة كافة قدرات الإنتاج، العمومية والخاصة، وذات الطابع الفردي والحرفي التي يمكن توجيهها لصناعة الأقنعة الواقية.

كما قام الوزير الأول ايضا بتكليف الولاة بوضع الأجهزة التنظيمية والتنسيقية لجمع الأقنعة وتوزيعها على المواطنين.

وذلك من خلال الإعتماد خصوصا على الشبكة الاجتماعية “الجمعيات؛ ولجان الأحياء، والكشافة الإسلامية والهلال الأحمر الجزائري…”.

وأمر جراد بإطلاق حملة وطنية تحسيسة واسعة لشرح ضرورة ارتداء القناع الواقي في الفضاء العمومي.

وذلك من خلال استغلال الإمكانيات التي توفرها مختلف الوسائط الإعلامية ومع مرافقة الحركة الجمعوية.

وفي هذا الإطار، يجب أن يتم حشد كل وسائل الاتصال من أجل حمل الـمواطنين والـمواطنات على استعمال الأقنعة التي تبقى، إلى جانب التباعد الاجتماعي، الـموانع الفعالة لاستبعاد خطر الفيروس وإنقاذ حياة مواطنينا.