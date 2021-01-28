جراد يمثل رئيس الجمهورية في احتفالات الذكرى 20 لإنشاء الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا النيباد

شارك الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في ندوة التحاضر المرئي عن بعد للاحتفال بالذكرى 20 للشراكة الجديدة لتنمية افريقيا النيباد.

وشارك جراد، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في إحياء الذكرى 20، حيث نقل تحياته الى المشاركين.

وقال الوزير الأول “الجزائر من موقعها كدولة مؤسسة لهذه الشراكة تسجل بارتياح كبير النتائج الايجابية المحققة قي العديد من المجالات”.

وأفاد أن اطلاق منطقة التجارة الحرة الافريقية يعكس الإرادة الكاملة للدول الافريقية في تعزيز تكاملها الإقليمي.

كما يساهم في انشاء سوق مشتركة من شانها السماح بتحسين الاداء الاقتصادي –يضبيف الوزير الأول-.

ومن بين مؤشرات التقدم –يضيف جراد- تحويل برنامج الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا إلى وكالة للتنمية تابعة للإتحاد الإفريقي بصلاحيات أوسع.

وأكد أن التَّمْويلَ المُسْتَدَامَ لِلْوَكَالَةِ يَبْقَى عَامِلًا أَسَاسِيًّا فِي تَنْفيذِ المَشَارِيعِ والْبَرامِجِ الإِقْليميَّةِ وَالقَارِّيَّةِ قَيْدَ الإِنْجازِ.

وَ فِي هَذَا الإِطار، فَإِنَّ مُشارَكَةَ الجَزائِرِ تَتَجَلَّى إِقْلِيمِيًّا مِنْ خِلالِ مَشْروعِ الطَّريقِ العابِرِ لِلصَّحْرَاءِ الرّابِطِ بَيْنَ الجَزائِرِ وَ لَاغُوسْ فِي نَيْجِيرْيَا.

وَوَطَنِيًّا، مِنْ خِلالِ العَديدِ مِنْ كُبْرَيَاتِ البُنَى التَّحْتيَّة، لَاسِيَّمَا مِينَاءُ جن جن، وَميناءِ الحَمْدانيَّة فِي مَدينَةِ شرْشَالْ.

وَهِي مَشاريع سَتؤدي بِالضَّرُورَة إِلَى تَعْزيزِ البِنْيَةِ التَّحْتيَّةِ القارّيَّة وَتُضاعِف الإِمْكانيّاتِ اللّوجِسْتيَّةِ وتحَفِّز التِّجارَةَ البَيْنيَّةَ فِي إِفْريقيا.

واعتبر أن عَمَليَّةَ التَّنْمِيَةِ فِي إِفْريقيا لَا تَزَالُ تُعَانِي مِنْ العَديدِ مِنْ الصُّعُوبَاتِ الكَبيرَة، وَعَلَى رَأْسِها اسْتِمْرارُ مواطِنِ النِّزاعِ وَالتَّوَتُّر.

كَمَا أَنَّ السِّيَاقَ الصِّحّيَّ العالَميَّ الحاليّ، أَبانَ عَنْ أَهَمّيَّةِ تَعْزيزِ التَّعاوُنِ وَالتَّكامُلِ، مِنْ أَجْلِ مُجابَهَةِ كُلِّ التَّهْديداتِ.