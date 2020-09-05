جراد يمدد صلاحية شهادات التأهيل والتصنيف للمؤسسات “إستثنائيا”

وافق الوزير الأول، وبصفة استثنائية، على تمديد صلاحية شهادات تأهيل وتصنيف المؤسسات.

أكدت وزارة الأشغال العمومية، اليوم السبت في بيان لها، أنه سيتم تمديد صلاحية شهادات التأهيل والتصنيف للشركات “استثنائيا” إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2021.

وأوضحت الوزارة أن “الوزير الأول وافق وبصفة استثنائية على القرار بسبب تأثير جائحة “كورونا” على الشركات”.

وأضافت وزارة الاشغال العمومية أن “التمديد يخص الشركات ومجمع المؤسسات المتدخلة في اطار انجاز الصفقات العمومية للبناء والأشغال العمومية، والموارد المائية والأشغال الغابية وأعمال البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية السلبية”.