جراد ينصب رضا تير رئيسا للمجلس الإقتصادي والإجتماعي

الوطني
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جراد ينصب رضا تير رئيسا للمجلس الإقتصادي والإجتماعي
بقلم فوزية مسعدي

أشرف الوزير الأول على تنصيب رضا تير رئيسا للمجلس الإقتصادي والإجتماعي.

قام الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، بتنصيب رضا تير، رئيسا للمجلس الإقتصادي والإجتماعي، خلفا للمرحوم، محمد الصغير باباس المتوفي سنة 2017.

وأكد جراد في كلمة له خلال التنصيب أن بعث المجلس واضطلاعه بمهمة دستورية كمؤسسة للحكامة التنموية الجديدة والجيدة.

وقال جراد ان ذلك سيساهم لا محال في “بناء الجزائر الجديدة على أسس ثلاثية التنمية البشرية والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة، بما يمثله من فضاء واسع للتشاور والحوار البناء من أجل ايجاد إجابات جماعية خلاقة للقضايا التنموية الكبرى للبلاد”.


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