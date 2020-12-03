جراد يوجه رسالة لذوي الإحتياجات الخاصة في يومهم العالمي

وجه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، رسالة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة في يومهم العالمي.

ونشر على فيسبوك “مشاركتي احتفاءكم اليوم الدولي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وقفة تقدير لأحيي فئة أعطت ولاتزال دروسا بالتحدي والإرادة”.

وأضاف “أرى فيكم قلوبا تنبض بالتفاؤل، وأجسادا تتحدى الزمن و تتخطى الصعاب.. أنتم صناع للإبداع والأمل في هذا الوطن”.

وقال الوزير الأول خلال إشرافه على مراسم افتتاح اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، إنّ الدولة تدعم هذه الفئات ذات القدرات الخاصة التي أثبتت أنها الأفضل.

وأضاف أن التعديل الدستوري الأخير يؤكد وجود إرادة سياسية قوية للعمل على إدماج ذوي الهمم في شتى مجالات المجتمع.

وقال “هذه الفئة وافتنا بنتائج جد إيجابية في الامتحانات الرسمية، كمار رفعت الراية الوطنية في عديد الدول”.