جراد يُدشن مدرسة الحرف للأشغال العمومية في الجلفة

توجه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى بلدية بربيح في الجلفة، من أجل تدشين مدرسة الحرف للأشغال العمومية ببلدية الجلفة.

وسيسمع الوزير الأول، خلال الزيارة التي قادته اليوم السبت إلى الولاية، إلى عرض قطاع الأشغال العمومية، إلى جانب عرض حول القطب الحضري بربيح بلدية الجلفة.

كما استمع جراد إلى عرض حول مدرسة الحرف للأشغال العمومية، قبل تدشينها.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير الأول، إن هذه المدرسة ستكون إضافة في مجال الأشغال العمومية، وهذا حتى لا نبقى تابعين للأجانب.

كما أشاد جراد، بدور الصين في مجال الأشغال العمومية في الجزائر.