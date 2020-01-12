جراد يُستقبل من طرف السلطان هيثم بن طارق ويُقدم له تعازي الجزائر

إستقبل الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم من طرف السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان بقصر العلم العامر بمسقط.

وقدم جراد تعازي ومواساة الرئيس عبد المجيد تبون والحكومة والشعب الجزائري للسلطان والأسرة المالكة والشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه.

سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكه والشعب العماني الصبر والسلوان.

ومن جانبه أعرب السلطان عن خالص شكره وتقديره للجزائر قيادة وحكومة وشعبا على التعازي والمواساة الصادقة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الجميع كل مكروه.

وحضر مراسم العزاء بمعية السلطان هيثم بن طارق بن تيمور أفراد الأسرة المالكة بسلطنة عُمان.