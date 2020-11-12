جراد يُشارك بلماضي: “كل شجرة ضاعت سنواجهها بالتشجير.. جوابنا لأعداء الحياة”

الرياضة
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جراد يُشارك بلماضي: “كل شجرة ضاعت سنواجهها بالتشجير.. جوابنا لأعداء الحياة”
بقلم أمير بهلول

شارك الوزير الأول، عبد العزيز جراد الناخب الوطني جمال بلماضي في غرس شجرة كجواب لأعداء الحياة.

وقال جراد في تغريدة له عبر “التويتر”:

“شاركت الناخب الوطني، جمال بلماضي في غرس شجرة، بالمركز التقني لسيدي موسى”.

“فكل شجرة ضاعت سنواجهها بالتشجير.. جوابنا لأعداء الحياة”.


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