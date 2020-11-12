جراد يُشارك بلماضي: “كل شجرة ضاعت سنواجهها بالتشجير.. جوابنا لأعداء الحياة”

شارك الوزير الأول، عبد العزيز جراد الناخب الوطني جمال بلماضي في غرس شجرة كجواب لأعداء الحياة.

وقال جراد في تغريدة له عبر “التويتر”:

“شاركت الناخب الوطني، جمال بلماضي في غرس شجرة، بالمركز التقني لسيدي موسى”.

“فكل شجرة ضاعت سنواجهها بالتشجير.. جوابنا لأعداء الحياة”.