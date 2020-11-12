جراد يُشارك بلماضي: “كل شجرة ضاعت سنواجهها بالتشجير.. جوابنا لأعداء الحياة”

شارك الوزير الأول، عبد العزيز جراد الناخب الوطني جمال بلماضي في غرس شجرة كجواب لأعداء الحياة.
وقال جراد في تغريدة له عبر “التويتر”:
“شاركت الناخب الوطني، جمال بلماضي في غرس شجرة، بالمركز التقني لسيدي موسى”.
“فكل شجرة ضاعت سنواجهها بالتشجير.. جوابنا لأعداء الحياة”.
بالمناسبة، شاركت الناخب الوطني، جمال بلماضي في غرس شجرة، بالمركز التقني لسيدي موسى.
فكل شجرة ضاعت سنواجهها بالتشجير.. جوابنا لأعداء الحياة . pic.twitter.com/FJnc2F6XKH
— عبد العزيز جراد-Abdelaziz DJERAD (@dz_pm_djerad) November 11, 2020
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